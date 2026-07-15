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Eine junge Frau und ein junger Mann in historischer Kleidung stehen neben einer Pferdekutsche und lächeln sich freundlich an.

Film

Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau (2/2)

Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts: Der fränkische Bleistiftfabrikant Lothar von Faber bestimmt seine 16-jährige Enkelin Ottilie zur Firmenerbin.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.08.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Bei ihrer Entscheidung möchte sie sich allerdings nicht beeinflussen lassen. Ebenso wenig beabsichtigt sie, sich später als Ehefrau und Mutter aus den Geschäften zurückzuziehen. Um selbstbestimmt leben zu können, muss Ottilie jedoch gegen gesellschaftliche und familiäre Widerstände kämpfen.

Besetzung:

  • Ottilie von Faber-Castell - Kristin Suckow
  • Lothar von Faber-Castell - Martin Wuttke
  • Alexander von Faber-Castell - Johannes Zirner
  • Philipp Brand von Neidstein - Hannes Wegener
  • Bertha von Faber-Castell - Maren Eggert
  • Ottilie Senior - Eleonore Weisgerber

Stab:

  • Buch und Regie: Claudia Garde

Er gibt der umschwärmten Ottilie den Rat, sich bei der Partnerwahl nicht von Gefühlen leiten zu lassen, sondern an das Familieninteresse zu denken. Als geeigneter Anwärter erscheint ihm der ehrgeizige und beharrliche Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen.

Ottilies Herz schlägt jedoch heimlich für den gut aussehenden Baron Philipp von Brand zu Neidstein, der ihr romantische Avancen macht.

Bei ihrer Entscheidung möchte sie sich allerdings nicht beeinflussen lassen. Ebenso wenig beabsichtigt sie, sich später als Ehefrau und Mutter aus den Geschäften zurückzuziehen. Um selbstbestimmt leben zu können, muss Ottilie jedoch gegen gesellschaftliche und familiäre Widerstände kämpfen.

  • Ottilie von Faber-Castell - Kristin Suckow
  • Lothar von Faber-Castell - Martin Wuttke
  • Alexander von Faber-Castell - Johannes Zirner
  • Philipp Brand von Neidstein - Hannes Wegener
  • Bertha von Faber-Castell - Maren Eggert
  • Ottilie Senior - Eleonore Weisgerber
  • Regie - Claudia Garde
  • Drehbuch - Claudia Garde

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