Single Bells

Doch plötzlich überwältigt Kati die Sentimentalität: Sie kann ihre Sehnsucht nach Familienglück und eigenen Kindern nicht mehr unterdrücken. Und sie lädt sich - ohne Jonas - zum Weihnachtsfest ihrer Schwester Luiserl (Mona Seefried) ein. Weiße Weihnachten im Schoße einer großen Familie scheinen nun doch eine Alternative zu sein. Im Haus der Schwester sorgen allerdings deren Gatte Joe (Erwin Steinhauer), die beiden Schwiegermütter und Omamas (Inge Konradi und Johanna von Koczian) sowie die beiden Kinder (Thomas Beyrhofer, Mariella Hahn) für heftige Turbulenzen unter dem Weihnachtsbaum.