Film
Single Bells
Kati und Jonas, "zeitgemäß" liiert mit eigener Wohnung und eigenem Lebensraum, planen ihre Flucht vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius. Im letzten Augenblick entscheidet sich Kati dagegen.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 1997
- Datum:
Kati (Martina Gedeck) arbeitet in einer Werbeagentur, Jonas (Gregor Bloéb) ist Kinderarzt, beide sind um die dreißig und ein modernes Paar. Weihnachten naht. Die alljährliche Flucht der beiden vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius wird geplant.
Doch plötzlich überwältigt Kati die Sentimentalität: Sie kann ihre Sehnsucht nach Familienglück und eigenen Kindern nicht mehr unterdrücken. Und sie lädt sich - ohne Jonas - zum Weihnachtsfest ihrer Schwester Luiserl (Mona Seefried) ein. Weiße Weihnachten im Schoße einer großen Familie scheinen nun doch eine Alternative zu sein. Im Haus der Schwester sorgen allerdings deren Gatte Joe (Erwin Steinhauer), die beiden Schwiegermütter und Omamas (Inge Konradi und Johanna von Koczian) sowie die beiden Kinder (Thomas Beyrhofer, Mariella Hahn) für heftige Turbulenzen unter dem Weihnachtsbaum.
Besetzung:
Mit Inge Konradi (Omama), Johanna von Koczian (Lilibet), Martina Gedeck (Kati), Mona Seefried (Luiserl), Gregor Bloéb (Jonas Meixner), Erwin Steinhauer (Joe) u.a.
Buch: Ulli Schwarzenberger
Regie: Xaver Schwarzenberger