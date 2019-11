O Palmenbaum

Ein verfrühter (Pflicht-) Weihnachtsbesuch bei Omama lässt sich allerdings nicht vermeiden: Diese muss schweren Herzens Joes und Luiserls Entschuldigung hinnehmen, dass die Moors nach Mauritius fliegen und es zu Weihnachten kein großes Familienfest im trauten Heim geben soll. Leider entrutscht Luiserl, dass Kati und Jonas in Mauritius heiraten wollen - und Omama wird zur ungewollten Mitwisserin. Natürlich verspricht sie absolutes Stillschweigen, denn schließlich soll Lilibet nichts von der Hochzeit Katis erfahren. Wenige Tage später treffen die Urlauber einander am Flughafen. Doch, wie es das Schicksal so will, tauchen plötzlich Lilibet und Omama am Flughafen auf. Sie sind bereits beim Einchecken - nach Mauritius, derselbe Flug, dasselbe Hotel! Und die Familie ist wider Willen vereint. Diesmal jedoch nicht unter dem Weihnachtsbaum im trauten Heim, sondern unter dem Palmenbaum in fernen Gefilden, in einer traumhaften Urlaubsanlage. Die unfreiwillige Familienzusammenführung und das tropische Klima erhitzen die Gemüter. Den so schon vorprogrammierten familiären Turbulenzen steht nichts mehr im Wege. Nur eines eint die Familie: Jeder von ihnen würde am liebsten verlängern.