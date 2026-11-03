Film
O Palmenbaum
Nach den Turbulenzen des Vorjahrs wollen Kati und Jonas diesmal wirklich dem Weihnachtstrubel entfliehen. 14 Tage Mauritius sind schon gebucht. Ungestörte Zweisamkeit! Doch es kommt anders.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2000
- Datum:
Wieder einmal naht die Weihnachtszeit. Nach all den Turbulenzen des Vorjahres hat sich das junge Paar Kati und Jonas entschlossen, dieses Jahr dem Weihnachtstrubel zu entfliehen. Vierzehn Tage Mauritius, Sonne, Meer und Strand sind schon gebucht! Außerdem sollen diese Ferien kein gewöhnlicher Urlaub werden: Kati und Jonas haben schließlich beschlossen, in Mauritius zu heiraten. Ganz romantisch, ohne Stress und natürlich ohne die anstrengende Familienbande.
Als Katis Schwester Luiserl davon erfährt, ist sie zutiefst gekränkt. Da man doch selbst heuer nicht feiern wollte, schlägt ihr Mann Joe vor, einfach mitzufliegen. Kati und Jonas sind mit der überraschenden Urlaubsbegleitung einverstanden, aber nur unter einer Bedingung: Kein Wort zu Lilibet und Omama! Luiserl und Joe sagen begeistert zu, denn schon vor einem Jahr wollten die beiden am liebsten nach Mauritius fliegen.
Ein verfrühter (Pflicht-) Weihnachtsbesuch bei Omama lässt sich allerdings nicht vermeiden: Diese muss schweren Herzens Joes und Luiserls Entschuldigung hinnehmen, dass die Moors nach Mauritius fliegen und es zu Weihnachten kein großes Familienfest im trauten Heim geben soll. Leider entrutscht Luiserl, dass Kati und Jonas in Mauritius heiraten wollen - und Omama wird zur ungewollten Mitwisserin. Natürlich verspricht sie absolutes Stillschweigen, denn schließlich soll Lilibet nichts von der Hochzeit Katis erfahren.
Wenige Tage später treffen die Urlauber einander am Flughafen. Doch, wie es das Schicksal so will, tauchen plötzlich Lilibet und Omama am Flughafen auf. Sie sind bereits beim Einchecken - nach Mauritius, derselbe Flug, dasselbe Hotel! Und die Familie ist wider Willen vereint. Diesmal jedoch nicht unter dem Weihnachtsbaum im trauten Heim, sondern unter dem Palmenbaum in fernen Gefilden, in einer traumhaften Urlaubsanlage. Die unfreiwillige Familienzusammenführung und das tropische Klima erhitzen die Gemüter. Den so schon vorprogrammierten familiären Turbulenzen steht nichts mehr im Wege. Nur eines eint die Familie: Jeder von ihnen würde am liebsten verlängern.
Besetzung:
Mit Mona Seefried (Luiserl), Erwin Steinhauer (Joe), Inge Konradi (Omama), Martina Gedeck (Kati), Gregor Bloéb (Jonas), Johanna von Koczian (Lilibet) u.a.
Drehbuch: Ulli Schwarzenberger
Regie und Kamera: Xaver Schwarzenberger