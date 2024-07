Film

Mordshunger - Verbrechen und andere Delikatessen 1

In Klein-Beken herrscht Feierlaune. Britta serviert Backschinken. Nachdem Günther Ervenich seinen kräftig gesalzenen Schinken gegessen hat, bricht er zusammen. Er wurde vergiftet. Sofort fällt der Verdacht auf die Köchin Britta, die Inhaberin der Dorfkneipe. Für die Hobby-Kriminalistin und ihren Bruder Max, den Dorfpolizisten, ist der Fall jedoch klar: Nicht ihr Schinken, sondern das Salz ist für den Tod Ervenichs verantwortlich. Von dem Salzstreuer fehlt allerdings jede Spur. Neugierig schließt sich Britta den Ermittlungen von Max an, sehr zum Leidwesen von Kommissar Torsten Wallat von der Mordkommission Gummersbach. Recherchen im beruflichen Umfeld des Opfers ergeben, dass Günther Ervenichs Sohn Rolf bereits seit Langem den Bau einer Großmastanlage zusammen mit Fleischfabrikant Ado plant. Der traditionsbewusste Günther Ervenich war zu Lebzeiten strikt gegen dieses Vorhaben. Als Britta und Max beim alten Bottrop den verschwundenen Salzstreuer finden, gerät dieser unter dringenden Tatverdacht. Bottrop gibt außerdem zu, Pflanzengift in der Garage gelagert zu haben, die Dose sei ihm allerdings gestohlen worden. Mit dem Mord will der kauzige alte Mann nichts zu tun haben. Wenig später wird die Dose mit dem Gift in Laila Schmittgens Wohnung gefunden. Die Täterin scheint damit entlarvt - immerhin hatte Laila sehr persönliche Gründe, Günther Ervenich zu hassen. Doch Britta und Max haben erhebliche Zweifel an Lailas Täterschaft. Abgesehen davon gefällt die attraktive Verdächtige Max ausnehmend gut. Schließlich bringt ein weiteres Opfer, ein vergifteter Hund, die Geschwister Janssen auf eine heiße Spur.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2012

Datum: 14.07.2024