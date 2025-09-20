Hauptnavigation

Fünf Frauen stehen in Arbeitskleidung und mit Gartengeräten in einem Gemüsebeet. Im Hintergrund sieht man eine Wiese, Bäume und den Teil einer Hausmauer.

Film

Die Dienstagsfrauen - Zwischen Kraut und Rüben

Seit über 15 Jahren treffen sich Eva, Estelle, Caroline, Kiki und Judith an jedem ersten Dienstag im Monat zum gemeinsamen Abendessen. Doch damit ist nun erst mal Schluss. Kiki will raus aus der Großstadt. Sie zieht mit Mann und Tochter ins ländliche Mecklenburg-Vorpommern. Unweit eines malerischen Sees will sie eine alte Dorfschule in ein idyllisches Bed & Breakfast für bedürftige Stadtkinder verwandeln.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.09.2025
17:30 - 19:00 Uhr

Fernsehfilm

Aber der Traum droht schnell zum Albtraum zu werden, denn das Schulgebäude entpuppt sich als komplette Bauruine. Bei der Sanierung jagt eine Hiobsbotschaft die nächste, und drei Wochen vor der Eröffnung flüchtet Ehemann Max vor dem Chaos zu einem Jobauftrag nach Hamburg.

Schließlich muss Kiki einsehen, dass sie es alleine nicht schafft. Keine Frage, dass ihre Freundinnen natürlich sofort als mobile Notfalltruppe anreisen. Aber auch zwischen Kraut, Rüben und undichtem Dach können die "Dienstagsfrauen" ihre Alltagssorgen und kleinen Spleens nicht ganz abschütteln. Nach dem Motto "Eine für alle, alle für eine" beweisen sie sich dabei gegenseitig, welche Berge Freundschaft versetzen kann - auch wenn es zwischendurch immer mal wieder zu Reibereien kommt.

Besetzung

  • Eva Kerkhoff - Saskia Vester
  • Estelle Heinemann - Nina Hoger
  • Caroline Seitz - Janna Striebeck
  • Kiki Thalberg - Mimi Fiedler
  • Judith Funke - Clelia Sarto
  • Thomas Steiner - Max Herbrechter
  • Max Thalberg - Constantin von Jascheroff
  • Peggy Schwarzer - Regula Grauwiller
  • Bruno Schwarzer - Martin Neuhaus
  • Rico - Ben Ruedinger
  • Frido Kerkhoff - Thomas Limpinsel
  • Herr Krüger - Ferdinand Schmidt-Modrow
  • Ingrid - Regine Hentschel
  • Kassiererin Lydia - Anna Julia Kapfelsperger
  • Sabine - Sylta Fee Wegmann
  • Umzugsfahrer - Jörg Moukaddam

Stab

  • Regie - Franziska Meyer Price
  • Drehbuch - Monika Peetz

