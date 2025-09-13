Hauptnavigation

Drei Frauen stehen auf einem Rasen vor einem Wassertrog und halten nasse Kleidung in den Händen. Im Hintergrund befindet sich ein Bogengang von dem aus sich eine vierte Frau den anderen Frauen nähert.

Film

Die Dienstagsfrauen

Vier Freundinnen, die sich seit 15 Jahre kennen, begeben sich gemeinsam auf einen Pilgerweg nach Lourdes. Dabei wird ihre Freundschaft auf eine Bewährungsprobe gestellt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2011
Datum:
Sendetermin
13.09.2025
16:00 - 17:30 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Vor 15 Jahren haben sie sich bei einem Französischkurs kennengelernt: die erfolgreiche Anwältin Caroline, die zerbrechlich wirkende Judith, die gestresste Hausfrau Eva und die extravagante Estelle, Mitbesitzerin einer florierenden Apothekenkette.

Traditionell verbringen sie nicht nur jeden Dienstagabend im Monat gemeinsam, sondern einmal im Jahr auch einen unbeschwerten Wochenendtrip. Doch diesmal kommt alles anders: Die frisch verwitwete Judith möchte zum Andenken an ihren verstorbenen Mann Arne dessen begonnenen Pilgerweg nach Lourdes vollenden. Weder Caroline noch Eva und Estelle sind von der Aussicht begeistert, tagelang über Stock und Stein zu marschieren, aber als gute Freundinnen schließen sie sich der trauernden Judith natürlich an.

Was zunächst als abwechslungsreiche Wanderung durch die Pyrenäen beginnt, erweist sich allerdings bald als schweißtreibende Strapaze. Die unterschiedlichen Temperamente sorgen zunehmend für Zwist und gegenseitige Sticheleien. Damit nicht genug, taucht plötzlich auch noch Carolines junger Berufskollege und Verehrer Paul auf und schließt sich dem Vierergespann an, was die sonst so kühle Anwältin in große Verlegenheit bringt. Auf dem steinigen Weg stellen sich die Frauen verdrängten Konflikten und Sehnsüchten.

Hausmütterchen Eva erinnert sich daran, dass sie ursprünglich einmal Ärztin werden wollte, bevor sie begann, ihrer verwöhnten Familie jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Die exzentrische Estelle behält zwar ihre hohen Ansprüche und ihre spitze Zunge, doch sie stößt an ihre körperlichen Grenzen. Allein Judith, das Pilgertagebuch ihres Gatten fest in der Hand, will sich durch nichts von ihrem Weg abbringen lassen. Mehr und mehr wird jedoch deutlich, dass die Schilderungen aus Arnes Tagebuch sich nicht mit den Routen decken, die die vier Frauen beschreiten. Nur will das Judith nicht zugeben. Die Enthüllung des Geheimnisses um Arnes Pilgertagebuch birgt einigen Sprengstoff, der bald die Freundschaft der vier auf eine Bewährungsprobe stellt. Aber es wäre ja gelacht, wenn die Damen mit ihrer geballten Frauenpower nicht auch die ärgsten Probleme in den Griff bekämen.

Ulrike Kriener, Inka Friedrich, Saskia Vester und Nina Hoger: Wenn dieses hochkarätige Ensemble sich auf eine Pilgerreise durch Frankreich begibt, lassen unterhaltsame Zwischenfälle nicht lange auf sich warten. Regie führt Olaf Kreinsen, der bereits in Filmen wie "Alle meine Lieben" und "Von Müttern und Töchtern" ein feines Gespür dafür bewies, humorvolle Geschichten mit ernsten Untertönen zu versehen. Das Drehbuch stammt von Monika Peetz, die auch den gleichnamigen Roman verfasste.

Besetzung

  • Caroline Seitz - Ulrike Kriener
  • Judith Funke - Inka Friedrich
  • Eva Kerkhoff - Saskia Vester
  • Estelle Heinemann - Nina Hoger
  • Dominique - Hans Peter Hallwachs
  • Paul Gassner - Hubertus Grimm
  • Frido Kerkhoff - Thomas Limpinsel
  • Philipp Seitz - Hans Schenker
  • Herbergsmutter - Teresa Harder
  • Jacques - Wolfgang Maria Bauer
  • Dämonischer Pilger - Franc Bruneau
  • Ehemann von Estelle - Jan Peter Heyne
  • Sanitäter - Ferdinand Dörfler
  • David Kerkhoff - Tobias Kulzer
  • Lena Kerkhoff - Nastassja Hahn
  • Anna Kerkhoff - Marie Diehr

Stab

  • Regie - Olaf Kreinsen
  • Drehbuch - Monika Peetz

