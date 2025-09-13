Hauptnavigation

Film

Die Dienstagsfrauen - Sieben Tage ohne

Die fünf ungleichen Freundinnen Caroline, Eva, Estelle, Judith und Kiki treffen sich seit 15 Jahren an jedem ersten Dienstag im Monat und einmal jährlich fahren sie gemeinsam in den Kurzurlaub.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Sendetermin
13.09.2025
17:30 - 19:00 Uhr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Diesmal wollen sie auf Evas Anregung eine Fastenwoche einlegen: Sieben Tage ohne Alltag, ohne Stress, ohne Männer - und ohne Essen. Bei den bald aufkommenden Reibereien stellt sich heraus, dass Evas Urlaubsvorschlag nur dazu diente, ihren unbekannten Vater zu finden.

Besetzung

  • Caroline Seitz - Ulrike Kriener
  • Eva Kerkhoff - Saskia Vester
  • Estelle Heinemann - Nina Babette Hoger
  • Judith Funke - Jule Ronstedt
  • Kiki Thalberg - Mimi Fiedler
  • Leo Falk - Reiner Schöne
  • Bea Sänger - Minh-Khai Phan-Thi
  • Emmerich - Dieter Hallervorden
  • Regine Beckmann - Kathrin Ackermann
  • Max Thalberg - Constantin von Jascheroff
  • Philipp Seitz - Hans Schenker
  • Roberta - Ingrid Stein
  • Henry Schmitz - Ernst-Georg Schwill
  • Olga Schmitz - Ulrike Bliefert
  • Frido Kerkhoff - Thomas Limpinsel
  • Quadratische Dame - Dana Cebulla

Stab

  • Regie - Olaf Kreinsen
  • Drehbuch - Monika Peetz

