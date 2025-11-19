Familie Bundschuh im Weihnachtschaos

Während Gundulas eigene Kinder sich zunehmend entfremden - Ricarda ist zum Studieren ausgezogen, und Sohn Matz steckt in der Pubertät -, haben sich stattdessen Schwägerin Rose und Baby Eddie Barack im Haus der Bundschuhs breitgemacht. Roses Gatte Hadi fremdelt mit der Vorstellung, das Kind eines anderen Mannes aufzuziehen, und verschanzt sich in seinem Wohnwagen. Oma Ilse ist so verzweifelt über Hadis Situation, dass sie Herrn Mussorkski bekniet, ihren Sohn zu therapieren. Doch als dann auch Oma Susanne nach einem Sturz von Gundula gepflegt werden muss und Gerald die Kosten der medizinischen Leistungen für seine Mutter mit dem Ersparten der Kinder bezahlen möchte, platzt das Haus der Bundschuhs aus allen Nähten und vor allem Gundula endlich mal der Kragen.



Als alle zum Fondue zusammenkommen, ergeben Oma Susannes Bitterkeit, der schreiende Eddie Barack und sämtlicher aufgestauter Unmut eine handfeste Familienkrise. Am nächsten Morgen ist Hadis Wohnmobil verschwunden, zusammen mit Ilse und Susanne. Stattdessen steht Babyvater Reginald Shoemaker unangekündigt vor der Tür.