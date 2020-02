Wenn Filme gut riechen

Am Ende des Gesprächs zeigt Heidi Specogna einen Ausschnitt aus "Pepe Mujica - Der Präsident" (2014) und reflektiert darüber, wie wichtig es ist, authentische schwierige Momente "auszuhalten" - Situationen, in denen man als Filmemacher am liebsten die Aufnahme abbrechen will, um den Protagonisten aus der ihm unangenehmen Situation zu erlösen. Aber dass man "einstecken" muss, um wahrhaftig zu zeigen, was passiert.