Wem gehört die Landschaft, wem ihr Bild?

Moderatorin Vivien Buchhorn diskutiert mit Kötter und Marxt über Dokumentarfilme, die den Zugriff auf Landschaft verhandeln: Dem Ausbeuten wird ihr Bestaunen, dem Verdrängen die Verwurzelung in ihr, dem unschuldigen Anschauen die Zurichtung ihres Bildes entgegengesetzt.



Landschaften werden in Filmen als Formationen sichtbar, die unser Leben, Denken und Fühlen prägen. Gleichzeitig sind sie Projektionsflächen für soziokulturelle Umwälzungen, die an ihnen sichtbar werden. Landschaft in Dokumentarfilmen als umkämpftes Gelände: als ausbeutbare Ressource, als biodiverser Schutzraum, als Ort, an dem Zugehörigkeiten verhandelt werden. Als Ort, von dem ein Bild entsteht.