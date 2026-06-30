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"Der Club der singenden Metzger (1/2)": Titel Presseheft - Neuanfang in Amerika: Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) mit Ehefrau Eva (Leonie Benesch), ihrem Sohn (Mark Đurđević) und der deutschen Auswanderin Delphine (Aylin Tezel, hinten), die zur Familie gehört.

Der Club der singenden Metzger

Es war einmal in Amerika: Ein historisches Auswandererepos über Aufbruch, Hoffnung und Heimweh.

Der traumatisierte deutsche Soldat Fidelis Waldvogel wandert nach dem Ersten Weltkrieg nach North Dakota aus. Mit im Gepäck hat er ein geheimes Wurstrezept, um in der Kleinstadt Argus eine neue Existenz aufzubauen.

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