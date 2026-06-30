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Ein Mann in steht vor einem amerikanischen Saloon, die Hände in den Hosentaschen.

Film

Der Club der singenden Metzger (1/2)

Das historische Auswandererdrama erzählt von einem schwäbischen Metzger und seiner Frau, die nach dem ersten Weltkrieg in Amerika ihr Glück suchen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.07.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Eine Kiste mit Würsten, die Messer seines Vaters und das geheime Wurstrezept der Familie dienen als Startkapital in der "Neuen Welt". Fidelis' Reisebudget reicht bis Argus in North Dakota. In das Westernstädtchen verschlägt es auch die Hamburger Zirkusartistin Delphine, die mit ihrem Vater, dem Clown Robert, nach Amerika gekommen ist.

Während Delphine in dem gut aussehenden Lakota Cyprian einen neuen Auftrittspartner findet, eröffnet Fidelis seine eigene Metzgerei und holt Eva mit dem kleinen Johannes aus Schwaben nach. Um sein Heimweh zu lindern, gründet Fidelis einen Gesangsverein. Auch Eva vermisst es schmerzlich, deutsch zu sprechen.

Wie ein Glücksfall erscheint ihr deshalb die Bekanntschaft mit Delphine, die sie als Verkäuferin einstellt. In ihrer fleißigen Mitarbeiterin findet die junge Mutter eine Freundin, auf deren Hilfe sie schon bald durch eine schwere Erkrankung angewiesen sein wird. Delphine gerät in eine schwierige Situation, denn sie empfindet mehr für Fidelis, als sie sich eingestehen kann.

"Der Club der singenden Metzger", die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers der US-amerikanischen Autorin Louise Erdrich, erzählt die Geschichte deutscher Auswanderer, die nach dem Ersten Weltkrieg in die USA ziehen, um dort einen Neuanfang zu wagen.

Starregisseur Uli Edel zeichnet in poetischen Bildern die Schicksale eines jungen Schwaben und einer Zirkusartistin aus Hamburg nach, die jenseits des Ozeans eine neue Heimat suchen und finden. Das Drehbuch schrieb Doris Dörrie gemeinsam mit Ruth Stadler. Verlust, Neuanfang, Fremdheit, Freundschaft und Sehnsucht sind emotionale Themen des aufwendig inszenierten historischen Auswandererdramas, in dessen Mittelpunkt eine große Liebe steht.

Redaktionshinweis:

Den zweiten Teil des Fernsehfilms "Der Club der singenden Metzger" zeigt 3sat am Freitag, 23. Februar, um 20.15 Uhr.

Darsteller:

  • Fidelis Waldvogel - Jonas Nay
  • Delphine - Aylin Tezel
  • Eva - Leonie Benesch
  • Robert - Sylvester Groth
  • Cyprian - Vladimir Korneev
  • Clarisse Straub - Claudia Kottal
  • Tante Lore - Therese Hämer
  • Sherriff Hock - Martin Leutgeb
  • Kozka - Maciej Salamon

Stab:

  • Regie: Uli Edel
  • Drehbuch: Ruth Stadler; Doris Dörrie

Dort erfüllt er den letzten Wunsch eines gefallenen Kameraden und heiratet dessen hochschwangere Verlobte Eva. Für Fidelis gibt es in der Metzgerei seiner Eltern keine Zukunft. Um Not und Armut zu entfliehen, beschließt er, auszuwandern und seine Familie nachzuholen.

Eine Kiste mit Würsten, die Messer seines Vaters und das geheime Wurstrezept der Familie dienen als Startkapital in der "Neuen Welt". Fidelis' Reisebudget reicht bis Argus in North Dakota. In das Westernstädtchen verschlägt es auch die Hamburger Zirkusartistin Delphine, die mit ihrem Vater, dem Clown Robert, nach Amerika gekommen ist.

Während Delphine in dem gut aussehenden Lakota Cyprian einen neuen Auftrittspartner findet, eröffnet Fidelis seine eigene Metzgerei und holt Eva mit dem kleinen Johannes aus Schwaben nach. Um sein Heimweh zu lindern, gründet Fidelis einen Gesangsverein. Auch Eva vermisst es schmerzlich, deutsch zu sprechen.

Wie ein Glücksfall erscheint ihr deshalb die Bekanntschaft mit Delphine, die sie als Verkäuferin einstellt. In ihrer fleißigen Mitarbeiterin findet die junge Mutter eine Freundin, auf deren Hilfe sie schon bald durch eine schwere Erkrankung angewiesen sein wird. Delphine gerät in eine schwierige Situation, denn sie empfindet mehr für Fidelis, als sie sich eingestehen kann.

"Der Club der singenden Metzger", die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers der US-amerikanischen Autorin Louise Erdrich, erzählt die Geschichte deutscher Auswanderer, die nach dem Ersten Weltkrieg in die USA ziehen, um dort einen Neuanfang zu wagen.

Starregisseur Uli Edel zeichnet in poetischen Bildern die Schicksale eines jungen Schwaben und einer Zirkusartistin aus Hamburg nach, die jenseits des Ozeans eine neue Heimat suchen und finden. Das Drehbuch schrieb Doris Dörrie gemeinsam mit Ruth Stadler. Verlust, Neuanfang, Fremdheit, Freundschaft und Sehnsucht sind emotionale Themen des aufwendig inszenierten historischen Auswandererdramas, in dessen Mittelpunkt eine große Liebe steht.

  • Fidelis Waldvogel - Jonas Nay
  • Delphine - Aylin Tezel
  • Eva - Leonie Benesch
  • Robert - Sylvester Groth
  • Cyprian - Vladimir Korneev
  • Clarisse Straub - Claudia Kottal
  • Tante Lore - Therese Hämer
  • Sherriff Hock - Martin Leutgeb
  • Kozka - Maciej Salamon
  • Regie - Uli Edel
  • Drehbuch - Ruth Stadler, Doris Dörrie

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