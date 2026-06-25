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Eine Frau und ein Mann stehen sich gegenüber, im Begriff sich zu küssen.

Film

Der Club der singenden Metzger (2/2)

North Dakota in den 1920er-Jahren: Der schwäbische Metzgermeister Fidelis Waldvogel kommt in dem Einwandererstädtchen Argus zu Wohlstand.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
10.07.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Seine Frau Eva findet in der aus Hamburg stammenden Delphine, der sie einen Job in der Metzgerei gibt, eine Entlastung und Freundin. Als sich Nachwuchs bei den Waldvogels ankündigt, scheint das Familienglück komplett. Kaum ist das Baby auf der Welt, erkrankt jedoch Eva. Während Fidelis Tante Lore versagt, übernimmt Delphine selbstlos die Pflege - obwohl ihr Herz heimlich für Fidelis schlägt.

Darsteller:

  • Fidelis Waldvogel - Jonas Nay
  • Delphine - Aylin Tezel
  • Eva - Leonie Benesch
  • Robert - Sylvester Groth
  • Cyprian - Vladimir Korneev
  • Clarisse Straub - Claudia Kottal
  • Tante Lore - Therese Hämer
  • Sherriff Hock - Martin Leutgeb
  • Kozka -Maciej Salamon

Stab:

  • Regie: Uli Edel
  • Drehbuch: Ruth Stadler; Doris Dörrie
  • Fidelis Waldvogel - Jonas Nay
  • Delphine - Aylin Tezel
  • Eva - Leonie Benesch
  • Robert - Sylvester Groth
  • Cyprian - Vladimir Korneev
  • Clarisse Straub - Claudia Kottal
  • Tante Lore - Therese Hämer
  • Sherriff Hock - Martin Leutgeb
  • Kozka - Maciej Salamon
  • Regie - Uli Edel
  • Drehbuch - Ruth Stadler, Doris Dörrie
  • Fidelis Waldvogel - Jonas Nay
  • Delphine - Aylin Tezel
  • Eva - Leonie Benesch
  • Robert - Sylvester Groth
  • Cyprian - Vladimir Korneev
  • Clarisse Straub - Claudia Kottal
  • Tante Lore - Therese Hämer
  • Sherriff Hock - Martin Leutgeb
  • Kozka - Maciej Salamon
  • Regie - Uli Edel
  • Drehbuch - Ruth Stadler, Doris Dörrie

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