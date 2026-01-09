Der Wienfluss - Wiener Wässer (1/3)

Regulierungsmaßnahmen wurden schon 1713 und 1781 avisiert, doch kam es nur zur Aushebung eines tieferen Flussbettes durch Sträflinge und zur Uferbepflanzung mit Weiden und Akazien.

Der Wienfluss macht sich immer wieder durch seine Eigenschaft als Wildgewässer bemerkbar. Im Falle eines Jahrhunderthochwassers besitzt der Wienfluss heute ein ausgeklügeltes Hochwasser-Warnsystem. Bei langandauernderen oder heftigeren Niederschlägen im Wienerwald schwillt der Fluss stark an. Weiters ist das Gefälle des Wienflusses zu Beginn recht hoch. Dadurch kann bei starken Regenfällen der Wienfluss um mehrere Meter ansteigen und innerhalb von Stunden auf das 2.000-fache seines Niederwasserstandes anschwellen. Die Folge waren verheerende Überschwemmungen. Damit stellte der Fluss eine große Gefahr für das ständig wachsende Siedlungsgebiet dar.

Die Realisierung der Wienflussregulierung erfolgte trotzdem erst in den 1890er Jahren, lang nach der 1875 fertiggestellten Donauregulierung.