„Wiener Wässer“ erzählt in drei Teilen die Geschichte jener Flüsse, die Wien geprägt haben: Wienfluss, Donaukanal und Alte Donau. Einst wilde Naturkräfte, heute urbane Lebensadern, spiegeln sie den Wandel der Stadt zwischen Regulierung und Freiheit, Nutzen und Bedrohung. Die Dokumentation folgt ihrem Lauf durch Geschichte und Gegenwart, zeigt Hochwasser und Erholung, Industrie und Idylle – und fragt, wie Wien mit seinen Flüssen lebt, sie zähmt und neu entdeckt. Drei Wässer, drei Charaktere, eine Stadt.