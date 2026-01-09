Hauptnavigation

Kaiserwasser

Die alte Donau - aus der Reihe: Wiener Wässer

Was die Wienerinnen und Wiener heute als "Alte Donau" bezeichnen, war einst der wasserreichste Arm der Donau. Hier verlief früher die Schifffahrtsroute.

12.02.2026
17:45 - 18:30 Uhr

Wiener Wässer

Nur mehr wenig erinnert an die Zeit, als die Donau in einem wilden, verzweigten Augebiet durch die Stadt floss und je nach Wasserstand ständig ihren Lauf änderte.

Zum Schutz vor Hochwasser trennte die Gemeinde diesen Donauarm bei der umfassenden Donauregulierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Hubertusdamm ab. Die „Alte Donau“ wurde zu einem stehenden Binnengewässer. Die Wiener Badekultur eroberte dieses neue Terrain rasch, unter anderem mit dem Gänsehäufel und weiteren innerstädtischen Standbädern.
(im Bild oben: Das Kaiserwasser)

