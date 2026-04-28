Wiener Lifestyle

Wie wurde das einstige Zentrum der Habsburgermonarchie zur Schnittstelle unterschiedlichster Traditionen – geprägt von kaiserlicher Küche, ländlichen Einflüssen und jüdischem Leben.
Vom ungarisch inspirierten Gulasch, das mit der Ausdehnung des Reiches nach Wien kam, über die bodenständigen Knödel der Alpenregion bis hin zu den jahrhundertealten Speisegesetzen und Festtraditionen rund um Mazzes: Jede Episode beleuchtet, wie historische Umbrüche, Migration und kultureller Austausch den Speiseplan der Stadt formten.