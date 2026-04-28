Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (2/3)

Mit dem Ende der Monarchie wurden in Prag alle deutschsprachigen Schilder unter Jubel abgerissen.

Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

Die tschechische Tradition der Bierhalle kam über die böhmische Bevölkerung in die Kaiserstadt, nirgends besser zu sehen als im Schweizerhaus im Prater. Es war schon immer in tschechischem Besitz, hier arbeiten bis heute viele Tschechen. Manche nennen es die "inoffizielle tschechische Botschaft". Serviert werden bis heute böhmische Gerichte: Stelze, Mohnnudeln, Buchteln (Bild oben) und Powidltascherl. Mit dem zunehmenden Bildungsgrad der Tschechen wandelte sich auch ihre soziale Struktur.



In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten tschechischen Abgeordneten des Reichsrats nach Wien, mit ihnen Beamte und Journalisten. Einige Tschechen schafften es sogar bis zum Ministerposten. An der Wiener Universität studierten Tschechen, auch unter den Lehrenden waren Tschechen anzutreffen.