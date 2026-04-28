Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Wiener Lifestyle
  4. Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (2/3)
Sechs goldbraune Brötchen auf einem weißen Teller, jedes mit Puderzucker bestäubt, in einem kreisförmigen Muster angeordnet. Der Teller ruht auf einer weißen Tischdecke, und im Hintergrund ist eine verschwommene Hand zu erkennen.

Dokumentation

Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (2/3)

Ende des 19. Jahrhunderts zählte sich ein Drittel der Wiener Bevölkerung zur tschechischen Volksgruppe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
14:45 - 15:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Sechs goldbraune Brötchen auf einem weißen Teller, jedes mit Puderzucker bestäubt, in einem kreisförmigen Muster angeordnet. Der Teller ruht auf einer weißen Tischdecke, und im Hintergrund ist eine verschwommene Hand zu erkennen.

Wiener Lifestyle

Die böhmische Küche war ebenso integraler Bestandteil der Wiener Alltagskultur wie die böhmische Sprache - kommt doch das Wiener Wort Beisl aus dem tschechischen "pajzl", das bedeutet so viel wie Kneipe oder Spelunke.

Das Bild zeigt eine Schwarz-Weiß-Szene eines Gebäudes mit einem großen Schild, auf dem "DAMEN HÜTE" steht, das an der Seite des Gebäudes hängt. Das Schild ist an einem Seil herab gelassen. Das Gebäude hat einen Balkon im zweiten Stock, und eine Person steht auf dem Balkon und blickt auf das Schild herab.
Mit dem Ende der Monarchie wurden in Prag alle deutschsprachigen Schilder unter Jubel abgerissen.
Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

Die tschechische Tradition der Bierhalle kam über die böhmische Bevölkerung in die Kaiserstadt, nirgends besser zu sehen als im Schweizerhaus im Prater. Es war schon immer in tschechischem Besitz, hier arbeiten bis heute viele Tschechen. Manche nennen es die "inoffizielle tschechische Botschaft". Serviert werden bis heute böhmische Gerichte: Stelze, Mohnnudeln, Buchteln (Bild oben) und Powidltascherl. Mit dem zunehmenden Bildungsgrad der Tschechen wandelte sich auch ihre soziale Struktur.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten tschechischen Abgeordneten des Reichsrats nach Wien, mit ihnen Beamte und Journalisten. Einige Tschechen schafften es sogar bis zum Ministerposten. An der Wiener Universität studierten Tschechen, auch unter den Lehrenden waren Tschechen anzutreffen.

Eine Dokumentation von Patrice Fuchs

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.