Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (3/3)

Roma, Sinti und Lovara durften nur am Stadtrand ihre Lager aufschlagen.

Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

Ohne den Ungarn Gabor Steiner gäbe es eines der bekanntesten Wiener Wahrzeichen nicht: das Riesenrad. Dort, im Wiener Prater, ist auch längst Franz Molnars "Liliom" "beheimatet", obwohl die Handlung im Budapester Stadtwäldchen spielt.



Gestalterin Patrice Fuchs widmet sich in dieser Folge dem ungarischen Wien. Die Ungarn brachten ihre Kulinarik und ihre Traditionen mit, etwa die Reitweise, die man als "ungarische Post" bezeichnet - der Reiter steht auf den Rücken zweier Pferde. Husarenromantik, Geigenmusik und Kesselgulasch wurden schon in der Monarchie als beliebte Stereotypen gehandelt. Auch das Budapester Kabarett - kurz "Budapester" genannt - war ein Kultort, wo das Wiener Kabarett Sternstunden erlebte.