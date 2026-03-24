Dokumentation
unterwegs: Australien
Unendliche Weiten, eine Millionenstadt und eine Zugfahrt quer durch das Land: Die Reportage zeigt, welch gewaltigen Naturerlebnisse und faszinierende Tierwelt der fünfte Kontinent zu bieten hat.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.12.2026
Doch was macht den typischen Australier aus? Dieser Frage ging Nicole Berchtold auf ihrer Reise in Down Under nach.
Nicole Berchtold beginnt ihre Reise in den Blue Mountains, nur zwei Fahrtstunden ausserhalb von Sydney. Die Region ist bekannt für ihre vielen Nationalpärke und die berühmten «Three Sisters»-Berge. In den Blue Mountains trifft Nicole Chris Tobin. Er ist ein Aboriginal und arbeitet als Künstler und Guide. Chris lehrt die Moderatorin, wie man einen Bumerang richtig wirft - wahrlich eine Kunst für sich.
Von den Blue Mountains geht es weiter nach Sydney. Dort trifft Nicole Berchtold die Musikerin Jess Chalker. Zusammen mit ihr entdeckt sie bekannte und unbekannte Orte der charmanten Hafenstadt. Mit dem legendären Indian Pacific Train geht die Reise schliesslich weiter. Von der Millionenmetropole fährt Nicole Berchtold mitten ins Outback.
In den Flinders Ranges besucht Nicole Berchtold eine traditionelle Schaf- und Rinderfarm. Bis zu 3000 Rinder können auf der Farm gehalten werden. In Jahren extremer Trockenheit allerdings konnten Laura und Graham, die Besitzer der Farm, auch schon lediglich 80 Rinder versorgen. Im Moment sind es knapp 1500 Tiere. Dazu kommen noch 10'000 Schafe. In dieser abgelegenen Gegend lernt Nicole Berchtold das Leben der Menschen im Outback kennen und erlebt die Schönheit und die Herausforderungen der Natur hautnah.
Auch auf Kangaroo Island geht es - wie der Name schon sagt - vor allem um Tiere. Wohl an keinem andern Ort in Australien ist die Chance so gross, ein Känguru in freier Wildbahn zu sichten - oder vielleicht sogar einen Koalabären. Jenn Child führt Nicole Berchtold zu den schönsten und interessanten Orten auf der Insel. Ob Nicoles Wunsch, einmal im Leben ein echtes Känguru in Freiheit zu sehen, in Erfüllung geht, sei hier nicht verraten. So oder so war Kangaroo Island mit ihrer wunderbaren Natur ein Highlight der Reise.