Rugby ist der Nationalsport, wenn nicht sogar die Staatsreligion der Neuseeländer. Was diese Sportart genau ausmacht und was das Faszinierende daran ist, versucht Wasiliki Goutziomitros von einer Nationalspielerin der Black Ferns - so wird das neuseeländische Frauen-Rugby-Team genannt - herauszufinden. Wilde Landschaften und jede Menge Abenteuer erwartet sie in Queenstown. Dort trifft sie einen Maori, macht mit ihm einen Abstecher in den Regenwald und erfährt so mehr über die Kultur der Ureinwohner und über Flora und Fauna Neuseelands.