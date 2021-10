Die Reise von Wasiliki Goutziomitros beginnt in der schottischen Hauptstadt Edinburgh, einer vibrierenden Metropole voller mittelalterlicher Gebäude, enger Gässchen und stark belebter Einkaufsstrassen. Von hier aus fährt sie mit der Bahn in das Schottische Hochland mit seinen unzähligen Seen und prächtigen Landhäusern.