Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz (Staffel 2, Folge 4/4)

Bei Arth-Goldau kreuzt der Voralpen-Express einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Schweizer Schienennetzes. Hier kommen verschiedene Bahnstrecken, wie z.B. die Gotthardbahn, die Südostbahn und die Arth-Rigi-Bahn zusammen. Letztere bringt den Fahrgast auf die knapp 1800 Meter hohe Rigi. Den Abstecher auf „die Königin der Berge“ erleben wir an der Seite von Lokführer Sandra Dettling. Oben angekommen treffen wir auf eine wahre Legende, die Dampflokomotive “Lok7”. Sie ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Schweiz. Heizer Paul Gwerder steht im Führerstand und erklärt das Einmaleins der Dampfkraft.