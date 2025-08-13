Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz (Staffel 2, Folge 1/4)

Nach wenigen Kilometern zieht der Zug an imposanten 4000ern vorbei. Weit oben lebt eine der größten Steinbock-Kolonien Europas. Unten im Tal, im Bahnhof Pontresinas, wacht Marianne Wyss über die Geleise. Mit einem der letzten Stellpulte der Rhätischen Bahn stellt sie die Weichen noch von Hand. Auf dem Anstieg zur Passhöhe blicken die Fahrgäste bei Morteratsch direkt auf die Bellavista. Ein vergletscherter Gratkamm von 4 Gipfeln, welche alle knapp 4000 Meter hoch sind. Im Talboden liegt der Morteratschgletscher. Der größte seiner Art im Kanton Graubünden.