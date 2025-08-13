Dokumentation
Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz (Staffel 2, Folge 1/4)
Im Bernina Express von St. Moritz nach Tirano
Der Blick aus dem Zugfenster, das ist wie fahrendes Kino. Entlang der traumhaften Schweizer Bahnstrecken entdecken wir das Eisenbahn Wunderland. Zu den schönsten Linien gehört der Bernina Express.
Der Bernina Express verbindet Nord und Süd, Bergseen und Palmen. 60 km lang ist die Strecke von St. Moritz nach Tirano in Italien. Vorbei an Bergen, Gletschern und Seen klettert der Zug bis auf 2253 Meter und gehört damit zu den spektakulärsten Alpenquerungen auf Schienen.
Über 110 Jahre alt ist die Verbindung von St. Moritz über den Berninapass nach Tirano. Von Anfang an als Touristenbahn gebaut, bezaubert die landschaftlich abwechslungsreiche Strecke die Passagiere bis heute. Sie ist mit einer Steigung von 70 Promille die steilste Eisenbahn der Welt ohne Zahnrad. Dank spektakulären Brücken, Galerien und Tunneln gehört die Strecke zum UNESCO-Welterbe.
Die Reise beginnt am Bahnhof von St. Moritz, auf 1800 Meter über Meer. Pünktlich um 9 Uhr 17 bringt Lokführer Ernst Demonti die 230 Tonnen Stahl des Bernina Express ins Rollen. Der 62-jährige ist der dienstälteste Lokomotivführer auf der Strecke. Mit Anekdoten und Einblicke aus seinem Alltag nimmt er uns mit auf die Reise.
Nach wenigen Kilometern zieht der Zug an imposanten 4000ern vorbei. Weit oben lebt eine der größten Steinbock-Kolonien Europas. Unten im Tal, im Bahnhof Pontresinas, wacht Marianne Wyss über die Geleise. Mit einem der letzten Stellpulte der Rhätischen Bahn stellt sie die Weichen noch von Hand. Auf dem Anstieg zur Passhöhe blicken die Fahrgäste bei Morteratsch direkt auf die Bellavista. Ein vergletscherter Gratkamm von 4 Gipfeln, welche alle knapp 4000 Meter hoch sind. Im Talboden liegt der Morteratschgletscher. Der größte seiner Art im Kanton Graubünden.
Mit dem Ospizio Bernina überquert der Zug den höchsten Punkt seiner Reise. 2’253 Meter über Meer. Rekord, denn keine andere Zugstrecke in ganz Europa steigt ohne Tunnel in eine solche Höhe. Hier sitzt eine bedeutende Wasserscheide. Das Wasser des Schwarzen Sees fließt nordwärts in die Donau und später ins Schwarze Meer. Das Wasser des Weissen Sees fließt südwärts in den Fluss Po und weiter ins adriatische Meer.
Der Bernina Express quietscht sich dem Puschlaver Tal entgegen. Vorbei an einem Wald mit kostbaren Schätzen aus der letzten Eiszeit: 102 Gletschermühlen. Romeo Lardi führt uns durch den Gletschergartens in Cavaglia.
Unten im Tal liegt Poschiavo. Der Ort ist bekannt für seine Palazzi aus dem 19. Jahrhundert. Damals sind viele Puschlaver als Wirtschaftsflüchtlinge ausgewandert und haben als Zuckerbäcker in Europa und Amerika Reichtum erlangt. Zurück in Poschiavo haben sie ihren Erfolg und Reichtum mit Prunkbauten zur Schau gestellt.
Kurz vor der italienischen Grenze fährt der Bernina Express durch Brusio. Dank seinem Kreisviadukt wurde der Ort weltberühmt. Innerhalb von 140 Metern überwindet der Bernina Express so rund 17 Meter Höhenunterschied auf seinem Weg Richtung Italien und dem Zielbahnhof Tirano.