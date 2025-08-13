Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz (Staffel 2, Folge 3/4)

Am Hang des Haslibergs, durch lichten Laubwald und vorbei an typischen Berner Oberländer Häusern, geht es danach steil bergab ins Haslital. Der Zug folgt dem Oberlauf der Aare, links und rechts stürzen sich von steilen Felsklippen Wasserfälle in die Tiefe. Bald erreicht die Zentralbahn das Ufer vom Brienzersee und den Bahnhof Brienz. Der Ort hat eine lange Tradition der Holzschnitzerei. Einmal jährlich findet hier ein Symposium mit HolzbildhauerInnen statt. Am Seeufer formen sie aus Baumstämmen faszinierende Kunstwerke. Wir blicken Sandra Kunz über die Schultern und tauchen mit ihr in die Welt der Holzschnitzerei ein.