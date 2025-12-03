Winter im Wildpark Mautern

Manche Tiere schalten im Winter auf Energiespar-Modus. Die Winterruhe der Bären zum Beispiel ist ein genialer Trick der Natur, sodass die großen Tiere, die überwiegend Pflanzenfresser sind, gut über die vegetationsarme Zeit kommen. Die Polar-Wölfe dagegen fühlen sich im Winter in ihrem Element. Sie stammen aus der Arktis; eisige Stürme und Temperaturen von minus 50 Grad Celsius sind in ihrer ursprünglichen Heimat keine Seltenheit.



Die Zuseherinnen und Zuseher können die Tiere des steirischen Wildparks Mautern in dieser Kurzdokumentation auch in intimen Momenten beobachten, die den Gästen üblicherweise verwehrt sind.