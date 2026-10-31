Ariana Grande gehört zu den erfolgreichsten Popkünstlerinnen ihrer Generation. Ihre Karriere beginnt schon früh auf der Theaterbühne und führt sie über Broadway und Fernsehen schließlich an die Spitze der internationalen Musikcharts. Heute ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Unternehmerin. "The True Story of Ariana Grande" zeichnet ihren Weg vom Kinderstar zur weltweiten Popikone nach.