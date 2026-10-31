Dokumentation
The True Story of Ariana Grande
Mit Gitarre, Loop-Station und persönlichen Songs wird Ed Sheeran zum Weltstar. „The True Story of Ed Sheeran“ erzählt von seinem ungewöhnlichen Aufstieg und den Krisen hinter dem Erfolg.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.11.2028
Ariana Grande gehört zu den erfolgreichsten Popkünstlerinnen ihrer Generation. Ihre Karriere beginnt schon früh auf der Theaterbühne und führt sie über Broadway und Fernsehen schließlich an die Spitze der internationalen Musikcharts. Heute ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Unternehmerin. "The True Story of Ariana Grande" zeichnet ihren Weg vom Kinderstar zur weltweiten Popikone nach.
Vom Broadway zum internationalen Popstar
Schon als Jugendliche steht Ariana Grande auf der Bühne. Mit 15 Jahren schafft sie den Sprung an den Broadway, später wird sie durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" einem Millionenpublikum bekannt. 2011 unterschreibt sie einen Plattenvertrag bei Republic Records und konzentriert sich zunehmend auf ihre Musikkarriere.
Mit ihrem Debütalbum "Yours Truly" gelingt ihr 2013 der Durchbruch als Sängerin. Es folgen Alben wie "My Everything" und "Dangerous Woman". Ihr großer Stimmumfang und der Einsatz besonders hoher Register werden zu ihren musikalischen Markenzeichen und führen immer wieder zu Vergleichen mit Mariah Carey.
"thank u, next" und eine Karriere im Wandel
2018 wird für Ariana Grande zu einem einschneidenden Jahr. Nach dem Tod ihres früheren Partners Mac Miller und der Trennung von Pete Davidson verarbeitet sie persönliche Erfahrungen auch in ihrer Musik. Mit „thank u, next“ erreicht sie erstmals Platz eins der US-amerikanischen Billboard Hot 100.
Statt vergangene Beziehungen als klassische Trennungsgeschichte zu erzählen, blickt Grande in dem Song auf ihre früheren Partner und die Erfahrungen zurück, die sie geprägt haben. Das gleichnamige Album setzt diese Entwicklung fort und markiert eine Phase, in der persönliche Themen noch stärker in den Mittelpunkt ihrer Musik rücken.
Manchester 2017 und die Folgen
Am 22. Mai 2017 wird nach einem Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena ein Selbstmordanschlag verübt. 22 Menschen werden getötet, viele weitere verletzt. Wenige Wochen später kehrt Grande für das Benefizkonzert "One Love Manchester" in die Stadt zurück.
Später spricht sie öffentlich über die psychischen Folgen des Anschlags und über Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dabei betont sie selbst, wie schwer es ihr angesichts des Leids der Opfer und ihrer Familien fällt, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen.
Zwischen "Wicked", Popmusik und eigener Marke
Neben ihrer Musikkarriere kehrt Ariana Grande verstärkt zur Schauspielerei zurück. Als Glinda in den "Wicked"-Filmen verbindet sie ihre musikalischen Wurzeln mit ihrer Arbeit vor der Kamera. Gleichzeitig baut sie mit ihrer Kosmetikmarke r.e.m. beauty ein weiteres Standbein auf und engagiert sich öffentlich unter anderem für LGBTQ+-Rechte.
Auch musikalisch entwickelt Grande ihre Karriere weiter. Im Juli 2026 erscheint mit "petal" ihr achtes Studioalbum. "The True Story of Ariana Grande" porträtiert eine Künstlerin, deren Karriere vom Kinderfernsehen über weltweite Pop-Erfolge bis nach Hollywood führt - und deren persönliche Erfahrungen ihre Musik und ihre öffentliche Rolle immer wieder prägen.