The True Story of Dolly Parton

Die Dokumentation begleitet Dolly Parton auf ihrer bewegenden musikalischen Reise. Die Countrysängerin ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft.



Ihr auffälliger Look mit der blonden, hochtoupierten Perücke ist zu ihrem Markenzeichen geworden. "It takes a lot of money to look this cheap" – es kostet eine Menge Geld, so billig auszusehen -, sagt Parton scherzhaft über ihr Aussehen.