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Dokumentation

The True Story of Ed Sheeran

Mit Gitarre, Loop-Station und persönlichen Songs wird Ed Sheeran zum Weltstar. „The True Story of Ed Sheeran“ erzählt von seinem ungewöhnlichen Aufstieg und den Krisen hinter dem Erfolg.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 30.09.2028

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sendetypical The True Story of

The True Story of

Ed Sheeran gehört zu den international erfolgreichsten britischen Musikern seiner Generation. Dabei beginnt seine Karriere weit entfernt von großen Bühnen und ausverkauften Stadien. Schon als Jugendlicher schreibt er eigene Songs, tritt in kleinen Clubs und Pubs auf und veröffentlicht erste Aufnahmen in Eigenregie. "The True Story of Ed Sheeran" zeichnet seinen Weg vom jungen Singer-Songwriter zum weltweiten Popstar nach.

Von kleinen Bühnen zum ersten Plattenvertrag

Sheeran wächst im englischen Suffolk auf und beginnt früh, Gitarre zu spielen und eigene Songs zu schreiben. Als Kind stottert er; später beschreibt er Musik und insbesondere das Singen und Rappen als wichtige Hilfe im Umgang damit. Noch als Jugendlicher zieht es ihn nach London, wo er zahlreiche Auftritte spielt und seine Musik zunächst ohne großes Label verbreitet.

2011 veröffentlicht er unabhängig die EP "No.5 Collaborations Project", auf der er mit verschiedenen Grime-Künstlern zusammenarbeitet. Im selben Jahr erscheint nach seinem Plattenvertrag das Debütalbum "+". Die Single "The A Team" wird zu einem seiner ersten internationalen Erfolge und macht Sheeran auch außerhalb Großbritanniens bekannt.

Gitarre und Loop-Station werden zum Markenzeichen

Statt mit großer Bandbesetzung tritt Ed Sheeran häufig allein mit Akustikgitarre und Loop-Station auf. Damit nimmt er während seiner Konzerte Gesang, Gitarrenparts und Rhythmen auf und legt sie übereinander. Der reduzierte Bühnenaufbau entwickelt sich zu einem seiner Markenzeichen - auch bei Auftritten vor Zehntausenden Menschen.

Mit Alben wie "×", "÷" und "=" und Songs wie "Thinking Out Loud", "Shape of You" oder "Perfect" wächst sein internationales Publikum. Gleichzeitig schreibt Sheeran Songs für andere Künstler und arbeitet mit Musikern aus unterschiedlichen Genres zusammen.

Erfolg, Verlust und persönliche Krisen

Die Dokumentation blickt auch auf die schwierigen Phasen hinter Sheerans Karriere. Tod und Krankheit in seinem persönlichen Umfeld sowie der enorme Druck seines Erfolgs prägen Teile seines späteren musikalischen Schaffens. Sheeran verarbeitet persönliche Erfahrungen immer wieder in seinen Songs und spricht öffentlich über deren Entstehung.

"The True Story of Ed Sheeran" erzählt damit nicht nur von Chart-Erfolgen und ausverkauften Konzerten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Musikers, der mit vergleichsweise einfachen musikalischen Mitteln einen eigenen Stil entwickelt und damit ein weltweites Publikum erreicht.

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