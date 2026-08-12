Stauseen der Alpen

Hoch oben, zwischen schroffen Gipfeln und tiefen Tälern, erzählen ihre gigantischen Staumauern Geschichten von Pioniergeist, Technik und dem Kampf gegen die Naturgewalten. Doch hinter den glitzernden Wasserflächen liegen auch vergessene Dörfer, dramatische Schicksale und faszinierende Geheimnisse.
Spektakuläre Bauwerke und verborgene Welten – dort, wo Wasser, Mensch und Berg aufeinandertreffen.
Hoch oben, zwischen schroffen Gipfeln und tiefen Tälern, erzählen ihre gigantischen Staumauern Geschichten von Pioniergeist, Technik und dem Kampf gegen die Naturgewalten. Doch hinter den glitzernden Wasserflächen liegen auch vergessene Dörfer, dramatische Schicksale und faszinierende Geheimnisse.