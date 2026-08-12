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Ein Stausee

Dokumentation

Stauseen der Alpen: Kaprun

Obwohl Stauseen alle künstlich entstanden sind, gelten sie vielerorts als Perlen der Alpen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
10:05 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Stauseen der Alpen Sendetypical

Stauseen der Alpen

Stauseen, anfängliche Fremdkörper bereichern mittlerweile in vielen Tälern das Leben von Menschen und Natur.

Eine Staumauer
MOBO107: Klettern auf der Stauseemauer

Die einen gelten auch heute noch als Mythos und sind ein Symbol der Stärke Österreichs in der Nachkriegszeit. Andere haben den europäischen Adel und die internationale Prominenz angezogen: die Stauseen in Salzburg.

Ihre treibende Kraft ist Wasser, das sie erst zum Leben erweckt und später ihr bestimmendes Element wird. Sie lassen es erst sanft ruhen, nehmen dann aber seine volle Kraft auf. Sie sind von kühler Technik umgeben, eingebettet in die Natur.

Und doch locken sie heute hunderttausende Menschen im Jahr in die hochalpine Welt.

ein Schrägaufzug
Lärchwand Schrägaufzug.

"Land der Berge" ist unter anderem Stauseen-Superlativen in Kaprun auf der Spur, wie dem MOBO107, dem weltweit höchsten Klettersteig direkt auf einer Staumauer oder dem Lärchwandschrägaufzug, er ist Europas größter offener Aufzug. Seltenes historisches Film- und Fotomaterial bezeugt zudem die bewegte Baugeschichte am Mooserboden. Und auch der Weißsee, im nahegelegenen innersten Stubachtal, hat eine spannende und vor allem glamouröse Geschichte hinter sich.

Die Salzburger Stauseen gelten oft als "Perlen der Alpen", sie scheinen mit der Natur eine Einheit zu bilden. Wie in Kaprun, wo sie längst eine Symbiose mit dem Nationalpark Hohe Tauern eingegangen sind. Die Ranger lassen dort spannende und tierische Ein- und Ausblicke erleben.

Eine Dokumentation von Kurt Reindl

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