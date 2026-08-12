Stauseen der Alpen: Maltatal

Kölnbreinsperre + Speicher Galgenbichl.

Quelle: ORF/Kurt Reind

Eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff gibt Stauseen die Existenzberechtigung, zu einem einzigen Zweck: der Energiegewinnung. "Land der Berge" zeigt auch ganz versteckte Seen, wie den Gößkarspeicher.



Oder einen, der durch Gletscherwasser gespeist wird und sich imposant präsentiert, der Stausee Margaritze, am Fuße des Großglockners. Zu entdecken gibt es aber auch "Beauty-Kuren" rund um Stauseen, denn die Bauarbeiten haben natürlich Spuren hinterlassen. Beim Großen Mühldorfer See der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck wird die Natur unterstützt, um zu alter Schönheit zu kommen!