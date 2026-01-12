Durch die Sahara - aus der Reihe "Söhne der Wüste"

Im "Dünenmeer" des Erg Murzuq

Quelle: ORF/SATEL

Die große Afrika-Expedition, die 1850 in der libyschen Hauptstadt Tripolis nach Süden aufbricht, öffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des "Dunklen Kontinents". In fünf Jahren legt sie mehr als 15.000 Kilometer unter extremsten Bedingungen zurück. Ihren sensationellen wissenschaftlichen Erfolg verdankt sie einem 29-jährigen Deutschen aus Hamburg. Heinrich Barth sammelt auf Tausenden von Notizbuchseiten unzählige Informationen über Geologie und Ethnologie, über die Pflanzen- und Tierwelt der Wüste. Seine Messdaten ermöglichen erstmals zuverlässige Landkarten, seine archäologischen Entdeckungen schreiben die Geschichte der Sahara neu. Die bahnbrechenden Forschungsergebnisse stellen ihn auf eine Stufe mit Alexander von Humboldt, doch in Deutschland gerät der unbequeme Wissenschafter schnell in Vergessenheit.



Die Filmexpedition ist der historischen Reiseroute gefolgt. Der Weg führte durch die libysche Wüste zum Fluss Niger und im heutigen Mali zur legendären Karawanenstadt Timbuktu, die Barth 1853 nach unvorstellbaren Strapazen erreichte.