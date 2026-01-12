Hauptnavigation

wueste im sonnenlicht mit blauem himmel

Dokumentation

Durch die Sahara - aus der Reihe "Söhne der Wüste"

"Bar bela mar" - "Meer ohne Wasser" nennen die Nomadenstämme Nordafrikas die sengende Sandwüste Sahara.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.02.2026
06:15 - 07:00 Uhr

Wüstenlandschaft

In der Wüste

Mitte des 19. Jahrhunderts durchquerte der Hamburger Ethnologe und Botaniker Heinrich Barth als erster Europäer die Sahara und erreichte nach endlosen Strapazen die goldene Stadt Timbuktu am Fluss Niger.

see in wueste
Dokumentation -

Durch die Sahara1/3

Der See Um-el-Ma

frauen in der wueste beim tanz
Dokumentation -

Durch die Sahara2/3

Traditioneller Tuareg-Hochzeitstanz in der südlybischen Oasenstadt Ghat

Felsenwand mit Malereien
Dokumentation -

Durch die Sahara3/3

Felswand mit magischen Zeichen

Das Filmteam folgt den Spuren dieser waghalsigen Expedition, begegnet den heutigen Tuareg-Kriegern, kreuzt die Wege der legendären Salzkarawanen, vorbei an den letzten Oasen der Sandwüste bis zum Endpunkt der Expedition - den Flusslandschaften des Niger bei Timbuktu.

Neues Kapitel in der Geschichte des "Dunklen Kontinents"

sandduene im sonnenlicht
Im "Dünenmeer" des Erg Murzuq
Quelle: ORF/SATEL

Die große Afrika-Expedition, die 1850 in der libyschen Hauptstadt Tripolis nach Süden aufbricht, öffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des "Dunklen Kontinents". In fünf Jahren legt sie mehr als 15.000 Kilometer unter extremsten Bedingungen zurück. Ihren sensationellen wissenschaftlichen Erfolg verdankt sie einem 29-jährigen Deutschen aus Hamburg. Heinrich Barth sammelt auf Tausenden von Notizbuchseiten unzählige Informationen über Geologie und Ethnologie, über die Pflanzen- und Tierwelt der Wüste. Seine Messdaten ermöglichen erstmals zuverlässige Landkarten, seine archäologischen Entdeckungen schreiben die Geschichte der Sahara neu. Die bahnbrechenden Forschungsergebnisse stellen ihn auf eine Stufe mit Alexander von Humboldt, doch in Deutschland gerät der unbequeme Wissenschafter schnell in Vergessenheit.

Die Filmexpedition ist der historischen Reiseroute gefolgt. Der Weg führte durch die libysche Wüste zum Fluss Niger und im heutigen Mali zur legendären Karawanenstadt Timbuktu, die Barth 1853 nach unvorstellbaren Strapazen erreichte.

Dreharbeiten im Schatten von 09/11

ein mann in der wueste
Die Vorfahren dieses Tuareg-Häuptlings haben Barths Expedition durch die Wüste geführt
Quelle: ORF/SATEL

Auch die Dreharbeiten in den Monaten nach den Ereignissen am 11. September 2001 verliefen dramatisch. Journalisten wurden in Mali von Banditen überfallen, Libyen verweigerte aus Angst vor nordamerikanischen Vergeltungsschlägen zeitweilig die Einreise, und blutige Unruhen im Norden Nigerias verhinderten dort jegliche Filmaufnahmen. So spiegelt die Entstehungsgeschichte der Dokumentation das historische Geschehen der Barth-Expedition wider. Trotz aller Schwierigkeiten gelangen außergewöhnliche Bilder von der Schönheit der Wüste und ihrer Bewohner. Szenische Rekonstruktionen schildern die abenteuerlichen Erlebnisse dieses bedeutenden deutschen Afrika-Forschers in einer der faszinierendsten Landschaften der Welt.

Söhne der Wüste

