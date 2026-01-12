Durch Gobi und Taklamakan - aus der Reihe "Söhne der Wüste"

Gefährlicher Wintermarsch

Quelle: ORF/SATEL

Wenig später konnten sie sich in einer Oase am Fluss Edsin Gol von den Strapazen erholen und eine meteorologische Station einrichten. Viel zu spät traten sie den schwierigsten Teil ihrer Reise an. Auf einem gefährlichen Wintermarsch mussten sie eine "Mondlandschaft" durchqueren, in der sie weder Wasser und Heizmaterial noch Futter für die Kamele fanden. Wochenlang irrten sie als Gefangene der Einöde durch Sand- und Schneestürme und verloren einen großen Teil ihrer Kamele.



Hedin wurde schwer krank und musste von seinen Männern auf einem Eisenbett durch die Wüste getragen werden. Nur mit Mühe und Not erreichte ein armseliger Rest der Karawane die Oasenstadt Hami. Dort gerieten sie in die Wirren des chinesischen Bürgerkriegs und wurden unter militärischer Bewachung nach Urumqi gebracht, zum Generalgouverneur Xinjiangs. Der wollte keine Flugzeuge über seiner Provinz dulden. Hedin sah sich deshalb gezwungen, die Mitarbeiter der Lufthansa nach Deutschland zurückzuschicken. Doch er gab nicht auf und fand später neue Geldgeber. Er träumte von einer neuen Seidenstraße, die er mit Hilfe von Autos erschließen wollte.



Trotz größter Schwierigkeiten gelang es seiner "wandernden Universität", die beiden großen Wüsten Gobi und Taklamakan zu kartografieren, ihre Klimaverhältnisse und Lebensbedingungen zu erforschen und sensationelle Funde zu machen. Hedin selbst entdeckte Mumien, die den Forschern noch heute Rätsel aufgeben. Nach acht Jahren endete seine Odyssee endlich am ersehnten Ziel dem Lop Nor: "Mein Traum, dass es mir einmal im Leben vergönnt sein möge, den "wandernden See" in seinem neuen nördlichen Becken mit Kanus zu befahren, war in Erfüllung gegangen."