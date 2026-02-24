Vom Höllenfeuer ins Heilige Land

Sugutu Valley, Kenia

Quelle: ORF

Vermutlich begann die dramatische Geschichte des Rift Valley in Äthiopien - dort, wo heute das Gebirge der Simien Mountains steht. Hier bildete dünnflüssige Lava vor 35 Millionen Jahren ein Hochland und mächtige Schildvulkane. Als das innere Feuer erlosch, meißelten Wind und Regen die Simien-Berge aus dem Vulkangestein. Der höchste Gipfel ist über 4.500 Meter hoch. Über den steilen Klippen schwebt stets eine bunte Vogelschar, dominiert von Raben und Greifvögeln aller Art. Vor der "Universum"-Kamera lieferten sich u. a. zwei Bartgeier einen wilden Luftkampf um einen Knochen. Die messerscharfen Aufnahmen stammen von einem Mann, den man aus einem ganz anderen Genre kennt: dem Kultur- und Featurespezialisten Peter Kasperak.



Die berühmtesten Bewohner der Simien-Berge sind die Dscheladas, sie zählen zu den seltensten und wohl auch ungewöhnlichsten Primaten der Welt. Sie leben in großen Gruppen, bewegen sich nur am Boden fort und fressen ausschließlich Gras. Die Männchen sind ständig in Rangordnungskämpfe verwickelt, jeder halbwegs Erwachsene möchte das Oberhaupt sein. Nur dann darf er sich mit den Weibchen der Familie paaren.



Das Rift Valley gilt als Wiege der Menschheit. In den Wüsten und Tälern zwischen Äthiopien und Tansania fanden Wissenschafter in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Fossilien früher Menschen. Ein Spaziergang mit der Anthropologin Louise Leakey am Ostufer des Turkana-Sees zeigt bald warum: der Boden ist mit Tierfossilien übersät, immer wieder legen kurze Regenfälle und Fluten neues Forschungsmaterial frei. Überdies liegen stets dünne Schichten von Vulkanasche als geologische Uhr bereit. Sie stammen von Ausbrüchen aus ferner Zeit und helfen beim Datieren der Funde.



