Von Sodaseen und Binnenmeeren

Elefanten, Ruaha

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

Welch ein Kontrast zu den flachen, salzigen Seen im östlichen Rift. Dort fühlt sich nur eine Tierfamilie wirklich wohl - die Flamingos. Sie ziehen in Millionenstärke von einem See zum nächsten und filtern winzige Algen und Bakterien aus dem Salzwasser. Am Nakuru gelangen dem britischen Kameramann Richard Jones einmalige Aufnahmen: Er filmte Hyänen, die Jagd auf Flamingos machen.



Den zweiten Coup landete Jones im Ruaha-Nationalpark in Tansania. Er kam zeitgerecht zu einer Elefantengeburt und filmte die ersten Lebensminuten und Gehversuche des Elefantenbabys. Eine dritte Sensation geht ebenfalls auf das Konto von Richard Jones: In den entlegenen Udzungwa-Bergen filmte er für "Universum" als erster eine Affenart, die Ende der siebziger Jahre entdeckt wurde: die Sanje-Mangaben.