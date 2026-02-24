Rift Valley - Der große Graben

Rift Valley ist ein Region, in der die Erde bebt und das Leben in einzigartiger Vielfalt gedeiht.
Zwischen Vulkanen, Savannen und riesigen Seen entfaltet sich ein Naturparadies: Flamingos färben ganze Ufer rosa, Löwen jagen in endlosen Ebenen, seltene Primaten streifen durch Bergwälder. Die Reihe zeigt, wie Tiere hier unter extremen Bedingungen überleben – und warum das Rift Valley zu den faszinierendsten Lebensräumen unseres Planeten zählt.
