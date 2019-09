Dokumentation

Schweizer Hotelgeschichten 1/4

Das «Montreux Palace» am Genfer See und das «Monte Rosa» in Zermatt - die erste Folge «Schweizer Hotelgeschichten» beginnt mit zwei Grandhotels, die von den Anfängen der Schweizer Tourismusgeschichte erzählen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 11.09.2019