Schweizer Hotelgeschichten 2/4

Auf der Suche nach Inspiration in der Abgeschiedenheit nächtigten sie damals auch im Waldhaus Sils. In 1800 Metern über dem Meeresspiegel thront es strahlendweiss mit seinen Türmen und Zinnen wie eine Festung. Bis heute ist das Fünf-Sterne-Hotel ein Ort, an dem die Zeit ihr ganz eigenes Tempo hat und dabei viel Raum gibt für kulturelles Schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 1908 ist das Haus in Familienbesitz. An einem persönlichen Umgang ohne Glamour-Attitüden halten auch die beiden jungen Direktoren Claudio und Patrick Dietrich fest. Gewisse Traditionen überdauerten alle fünf Generationen. So ist das tägliche, gemeinsame Mittagessen der Hotelierfamilie ein festes Ritual. Jeden Morgen wird die Magneta, eine Uhrenanlage aus der Gründungszeit, aufgezogen, die ein Dutzend Nebenuhren steuert. Auch ein Welte-Mignon, das erste mechanische Reproduktionsklavier, wird seit vier Jahrzehnten liebevoll vom Haustechniker Guido Schmidt gepflegt.