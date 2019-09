Schweizer Hotelgeschichten 4/4

Für Rockstars und andere, die es sich leisten können, liegt der wahre Luxus wohl darin, in einer pulsierenden Metropole Ruhe und viel Raum für sich vorzufinden. So werden auch in Zürich im Fünf-Sterne-City-Resort The Dolder Grand Träume wahr, noch bevor sie der Gast ausspricht. Nicht zuletzt dank Randy Hitti, dem jungen Leiter des Butlerteams, der die geheimen Wünsche seiner Suiten-Gäste bereits vor ihrer Anreise erahnt und sie Wirklichkeit werden lässt. Oberhalb der Stadt Zürich, mitten im Grünen am Adlisberg thront das von Sir Norman Foster renovierte Märchenschloss The Dolder Grand. Nicht nur eine internationale Klientel zieht das durchdesignte Interieur des Hauses an, manch anspruchsvoller Zürcher geniesst hier regelmässig eine Spa-Behandlung oder ein Zwölf-Gang-Menü in Heiko Nieders Sterneküche The Restaurant.