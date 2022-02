Wie es um «seine» Bahn heute steht und was Mona Vetsch unterwegs zur zweiten Rigi-Bahn alles erlebt hat, dokumentiert die siebenteilige Fernweh-Serie «Zug um Zug». In der ersten Folge sind ausserdem folgende Beiträge der «Fernweh»-Reporter zu sehen: Die Suche nach Frida, dem Forchbähnli – verschollen in Madagaskar: Es ist die Leidenschaft, die Heinrich Brändli nach Madagaskar führt. Die Leidenschaft für Frida, die Forchbahn. In der Schweiz wurde diese ausrangiert und entkam nur knapp der Verschrottung. Brändli, der emeritierte ETH-Professor aus Oberglatt ZH, hat Frida gerettet – und wollte ihr in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo ein zweites Leben verschaffen. Brändli trieb das Geld für die Überfahrt auf, marschierte vor Ort das Trassee ab, entwarf ein Stadtplannetz, verhandelte mit den Behörden. Dann wurde Frida nach Madagaskar gebracht - und seither fehlt von ihr jede Spur.