In keinem Land der Welt ist die Auslastung der Schienensysteme so hoch wie in Japan. In und um Tokio fahren die Pendlerzüge auf einem Perron im Einminutentakt. Enorme Disziplin bei Kundschaft und Bähnler-Belegschaft ist gefragt. Ein Lokführer darf sich in den Stosszeiten eine Verspätung von höchstens zehn Sekunden erlauben, sonst wird er zur Strafe zum Billettknipsen abkommandiert. Hier wird die Pünktlichkeit zur Obsession. Sollte man das «Glück» haben, dass ein Shinkansen mehr als drei Minuten Verspätung hat, so soll der Fahrpreis zurückerstattet werden. Verspätungen von mehr als 45 Sekunden gelten intern als «Verrat am Vertrauen von Fahrgästen». Jetzt sollen auch Schweizer Lokführer lernen, dass auf der Schiene jede Sekunde zählt. «Fernweh»-Reporter Beat Häner begleitet eine Delegation der Schweizerischen Bundesbahnen nach Tokio. Vor Ort wollen die Schweizer Bähnler das japanische Zeitmanagement studieren und von den Pünktlichkeitssamurai die hohe Kunst des Sekundenzählens lernen