Fernweh: Zug um Zug 6/6

Philipp Maurer ist SBB-Güterlokführer in Zürich. Seine Leidenschaft gilt der Dampflok-Fahrerei in Südafrika. Er ist dort bereits im Besitz von zwei Loks – was ihm noch fehlt, ist die entsprechende Strecke. Südafrika war bis vor 30 Jahren das Eldorado der Schmalspurbahnen. Heute sind viele von diesen stillgelegt. Maurer möchte gerne eine solche Linie kaufen, aufpolieren, für Touristen neubetreiben und Arbeitsplätze schaffen. In diesem Traum ist er ziemlich zurückgeworfen, weil sein südafrikanischer Kompagnon vor zwei Jahren beim Dampflokfahren ums Leben gekommen ist. Er hat aber sehr gute Beziehungen zur Szene und besucht das Land regelmässig. Jetzt muss Philipp Maurer noch die südafrikanische Dampflokprüfung absolvieren. Am Tag der Entscheidung ist Reporterin Lisa Röösli im Führerstand dabei.