Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens (1/3)

Besonders für Silvia ist die Tour eine spezielle Herausforderung, da bei ihr vor vier Jahren Parkinson diagnostiziert wurde. Sie will – vielleicht zum letzten Mal – eine solche Reise erleben. Bereits am ersten Tag der Tour verletzt sich Silvias Hund am Vorderlauf, sie muss von nun an mit einem Vierergespann auskommen. Im Hundeteam von Armin bricht ein Rangkampf aus, der junge Hund Cooper wird gebissen und vom erfahrenen Hund Ballack in die Schranken gewiesen. Armin muss lernen, seine Hunde im Griff zu haben.