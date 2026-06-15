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Dokumentation

Orient-Express: Von Österreich nach Ungarn

Auf den Spuren des Orient-Express von München über Wien weiter nach Budapest: Diese Etappe vereint Ingenieurskunst und politische Geschichte – ein Zug als Spiegel Europas in Krisenzeiten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.03.2029

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Orient–Express Sendetypical

Orient-Express

Über die Semmeringstrecke erreicht der Orient-Express Wien. Dort trifft kaiserlicher Glanz auf politische Umbrüche: Sigmund Freud flieht 1938 mit dem Zug ins Exil. In Ungarn wird die Route 1931 Schauplatz eines Attentats mit 22 Toten.

Von Wien bis Budapest - Geschichte auf Schienen

Das Filmteam folgt der historischen Strecke über den Semmering nach Wien und weiter nach Budapest. Es zeigt, wie der Orient-Express nicht nur Luxus und Eleganz verkörpert, sondern auch Schauplatz dramatischer Ereignisse ist. In Wien führt die Reise ins "Hotel Imperial", in den Prater und zur Praxis Sigmund Freuds - dessen Flucht 1938 mit dem Orient-Express zu den bewegendsten Kapiteln der Zuggeschichte zählt.

Kurz vor Budapest erhebt sich das Eisenbahnviadukt Biatorbágy, das 1931 Ziel eines brutalen Angriffs wird. In Budapest erleben die Reisenden eine Stadt zwischen imperialer Pracht und sozialistischer Vergangenheit, von den prachtvollen Thermalbädern bis zur Kindereisenbahn, einem Relikt aus der Zeit des Kommunismus. Im Eisenbahnmuseum schließlich steht einer der letzten originalen Teakholz-Wagen des Orient-Express, ein seltenes Relikt jener Epoche, in der der Luxuszug Europa verbindet.

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