Dokumentation
Orient-Express: Von Bulgarien in die Türkei
Vom Abendland ins Morgenland: Die letzte Etappe führt nach Istanbul, das historische Ziel des Orient-Express – und der krönende Abschluss dieser einzigartigen Zugreise.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.03.2029
Auf dem Weg in die Türkei geht es quer durch Bulgarien, vorbei an Sofia und Plowdiw. Im Kalten Krieg wird der Orient-Express dort streng kontrolliert - als wichtige Verbindung zwischen Ost und West gilt er als "Zug der Spione".
Die letzte Etappe des legendären Orient-Express
Das Filmteam folgt der historischen Strecke bis nach Istanbul – dem Sehnsuchtsort, der dem Orient-Express seinen Namen gibt. Über den Dragoman-Pass erreicht der Zug Sofia, wo er im Kalten Krieg zum "Zug der Spione" wird. In Plowdiw stehen römische Ruinen neben eleganten Stadthäusern der Gründerzeit – ein weiteres Kapitel europäischer Geschichte entlang der Schienen.
Mit der Einfahrt in den Sirkeci-Bahnhof schließt sich der Kreis: Istanbul, das Tor zwischen Europa und Asien, ist fast ein Jahrhundert lang Endstation der legendären Reise. Im "Pera Palace", eigens für die Gäste des Orient-Express gebaut, setzt sich der Luxus fort. Dort, zwischen Minaretten und Palästen, endet die Route.
Der Orient-Express ist mehr als ein Zug: Er ist Bühne europäischer Geschichte, Stoff für Träume und Symbol einer Epoche, die das Reisen für immer verändert hat.