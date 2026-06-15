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Dokumentation

Orient-Express: Von England nach Frankreich

Von London über die Südküste Englands bis nach Paris: Die Doku folgt der historischen Route des Orient-Express und erzählt von Luxus, berühmten Gästen und dem Lebensgefühl der 1920er-Jahre.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.03.2029

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Orient–Express Sendetypical

Orient-Express

In der goldenen Ära des Orient-Express können Reisende mit nur einem Ticket von London bis Istanbul reisen. Unterwegs warten Städte voller Geschichte und einzigartige Begegnungen.

Mit dem Orient-Express in die Welt der 1920er

Die erste Etappe führt von London an die Südküste Englands. Zubringerzüge bringen die feine Gesellschaft bis an den Hafen. Danach geht es mit der Fähre nach Frankreich, wo eine Nacht in der damals aufregendsten Metropole der Welt auf die Passagiere wartet.

Das Filmteam folgt den Spuren des legendären Orient-Express, mit heutigen Verbindungen entlang der historischen Route. Schritt für Schritt erschließt sich so eine Reise, die einst zu den exklusivsten Europas zählte. Unterwegs kommen zahlreiche Expertinnen und Experten zu Wort: Sie erzählen von den exklusiven, und nicht selten auch zwielichtigen, Gästen des berühmten Luxuszugs, darunter die "Queen of Crime", Agathie Christie, und der skrupellose Waffenhändler Basil Zaharoff.

Eine Reise durch Luxus, Kultur und Geschichte

Historiker beleuchten die politische und kulturelle Bedeutung des Orient-Express. Und im Pariser "Moulin Rouge" zeigt sich, warum Paris in den 1920er-Jahren Pflichtprogramm für die Reisenden war. Zwischen Gegenwart und Vergangenheit entsteht ein vielschichtiges Bild: Immer wieder blendet der Film zurück und erzählt, wie die Passagiere vor 100 Jahren diesen Abschnitt der Reise erlebt haben.

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