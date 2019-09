Wiener Wässer 2/3 - Der Donaukanal

Auf der linken Uferseite hatte sich mit der Leopoldstadt die erste Wiener Vorstadt herausgebildet. Ein Viertel, das vor allem den Wiener Juden zugewiesen wurde, von wo Leopold I. sie im Jahr 1670 aber vertreiben ließ. In den folgenden Jahrhunderten kehrten die jüdischen Familien aber allen Repressalien zum Trotz immer wieder in dieses Gebiet am Donaukanal zurück.