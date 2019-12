Extrem! Von höchsten Höhen bis unters Meer

Blick auf La Rinconada, Peru (5300m. über den Meeresspiegel, ca. 40.000 Einwohner)

Quelle: ORF

Die am höchsten und die am tiefsten gelegenen Siedlungen der Erde trennt ein Höhenunterschied von mehr als 5.800 Metern. La Rinconada ist eine Stadt, die ihren Bewohnern buchstäblich den Atem raubt. Sie leiden allesamt mehr oder weniger an Höhenkrankheit. In solchen Regionen kann der Mensch sich einfach nicht vollständig akklimatisieren. Schon zu Zeiten der Inka und der Spanier wurde hier nach Gold geschürft. Als Ende der 1970er Jahre der Goldpreis in atemberaubende Höhen schoss, erlebte La Rinconada seinen ersten Boom. Seit zehn Jahren befindet sich der Goldpreis erneut in steilem Anstieg. Seitdem ergießt sich ein Strom von Verzweifelten, von Halsabschneidern und Träumern in die Stadt. Heute sieht die Situation so aus: 40.000 Einwohner, ein einziger Arzt, weder Kanal noch Wasserleitung. Die Menschen übernachten in Wellblechhütten. Warmes Wasser ist ein Luxusgut und das alles in mehr als 5.100 Meter Höhe.