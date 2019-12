Extrem! Licht und Schatten

Ein Trailerpark in Quartzsite - an einem der wenigen wolkigen Tage im Jahr

Quelle: ORF/Cosmos Factory

Das andere Extrem ist die Gegend um Yuma in den Vereinigten Staaten. Hier ist es an 340 Tagen im Jahr absolut wolkenlos - was alljährlich zu einer skurrilen Völkerwanderung führt: Sonnenhungrige Pensionisten aus dem Norden fallen in Wohnmobil-Flotten über die kleine Ortschaft Quartzsite her, um hier den Winter zu verbringen. Quartzsite hat im Sommer 2.500 Einwohner, im Winter sind es eine Million. Sie kommen alle wegen der Sonne, halten sich aber am liebsten im Schatten auf, am besten in klimatisierten Gebäuden - eben Menschen von speziellem Charakter, vor allem der nackte Buchhändler. Der sonnigste Ort der Welt ist auch Schauplatz von zwei gigantischen Solarkraftwerksprojekten und er ist eine Hochburg der Fliegerei: von einem legendären Weltrekordflug in den 1940er Jahren bis zu den Drogenschmugglern, die sich in Ultralight-Flugzeugen über die mexikanische Grenze in die USA schleichen.